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رقم الخبر: 256052 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 11:23 الاقسام: محليات  
إيران وأفغانستان تؤكدان على التعاون الأمني

إيران وأفغانستان تؤكدان على التعاون الأمني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار الأمن القومي الأفغاني، على تعزيز التعاون لمواجهة العمليات الإرهابية في أفغانستان والمساهمة في عملية المصالحة الوطنية.
وخلال هذا الاجتماع ، الذي عُقد  الأربعاء على هامش القمة الدولية العاشرة لكبار المسؤولين الأمنيين في العالم، في أوفا بروسيا ، شدد الأدميرال علي شمخاني وحمد الله محب، على ضرورة زيادة التنسيق والتشاور بين الحكومة الأفغانية وجيرانها لمواجهة العمليات الإرهابية، ودعم عملية المصالحة الوطنية.
ومن بين الموضوعات التي ناقشها مسؤولي الأمن في البلدين، ضرورة التواصل والحوار بين البلدان الفعالة في المنطقة مع جماعات المعارضة بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية وكذلك تعزيز قواتها المسلحة لتوفير الأمن المستدام في المناطق المختلفة من أفغانستان.
وحضر اللقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية مهدي سنائي، ومساعد مجلس الأمن القومي الإيراني للشؤون السياسة الخارجية امير سعيد جليل ايرواني، والمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي حسين خسروي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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