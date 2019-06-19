  • الأربعاء ١٥ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256051 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 10:46 الاقسام: سياسة  
أمير عبد اللهيان: ملابسات وفاة مرسي تثير الشبهات

أمير عبد اللهيان: ملابسات وفاة مرسي تثير الشبهات

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن ملابسات وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تثير الشبهات.

ان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أميرعبد اللهيان أشار في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قد ارتكب المغفور له محمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية أخطاء ولكن الإجراءات الأمريكية والسعودية والإماراتية ضد الشعب المصري ذي التاريخ والحضارة والديانة ووفاة مرسي المشبوه موضوع مؤسف"!

وقدم أمير عبد اللهيان، التعازي إلى أسرة الدكتور محمد مرسي ومحبيه.

وأعلنت النيابة العامة المصرية أن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش من السلطة يوم 3 يوليو 2013، توفي يوم الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 17/1967 sec