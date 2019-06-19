اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن ملابسات وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تثير الشبهات.

ان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أميرعبد اللهيان أشار في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قد ارتكب المغفور له محمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية أخطاء ولكن الإجراءات الأمريكية والسعودية والإماراتية ضد الشعب المصري ذي التاريخ والحضارة والديانة ووفاة مرسي المشبوه موضوع مؤسف"!

وقدم أمير عبد اللهيان، التعازي إلى أسرة الدكتور محمد مرسي ومحبيه.

وأعلنت النيابة العامة المصرية أن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش من السلطة يوم 3 يوليو 2013، توفي يوم الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.