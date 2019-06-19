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رقم الخبر: 256019 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 09:01 الاقسام: سياسة  
اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد في غضون 10 ايام
مسؤول في الاتحاد الاوروبي:

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد في غضون 10 ايام

اعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي بان الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في غضون الايام العشرة القادمة.

وذكر مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الثلاثاء نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي بان الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في غضون 10 ايام.

واضاف المسؤول الاوروبي، ان الاجتماع سيكون على مستوى المدراء السياسيين ولم يتم تحديد موعده بالضبط.

يتبع..

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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