اعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي بان الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في غضون الايام العشرة القادمة.

وذكر مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الثلاثاء نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي بان الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في غضون 10 ايام.

واضاف المسؤول الاوروبي، ان الاجتماع سيكون على مستوى المدراء السياسيين ولم يتم تحديد موعده بالضبط.

يتبع..