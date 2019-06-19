تجمهر عدد من جماهير فريق برسبوليس طهران بطل الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، امام مقر النادي الثلاثاء، وذلك احتجاجا على اعتزام المدرب الكرواتي برانكو ایفانکوفیتش الرحيل من تدريب الفريق.

هذا وکانت وسائل اعلام سعودية زعمت أن برانكو الذي قاد برسبوليس للتتويج بالدوري الايراني 3 مواسم تواليا، قد اتفق مع ادارة الاهلى السعودي لقيادة الفريق.

على ضوء ذلك تجمهر عدد كبير من مشجعي برسبوليس امام مقر النادي في محاولة للضغط على ادارة برسبوليس للابقاء على المدرب الكرواتي الذي باتت له شعبية واسعة بعدما اوصل برسبوليس الى نهائي دوري ابطال آسيا 2018، والاحتفاظ بلقب الدوري لثلاث سنوات متتالية.