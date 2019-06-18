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رقم الخبر: 256017 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 20:56 الاقسام: محليات  
ظريف يستقبل نائب رئيس البرلمان العراقي

ظريف يستقبل نائب رئيس البرلمان العراقي

بحث وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف خلال استقباله اليوم الثلاثاء بطهران النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، بشير خليل الحداد والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الجارين.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء العلاقات العميقة والمتجذرة بين الشعبين الايراني والعراقي ، والاتفاقيات الهامة بين البلدين ، وخاصة في المجالات الاقتصادية، والتسهيلات المقدمة للرعايا الايرانيين والعراقيين خلال سفرهما الى البلد الآخر، والدعم المتبادل بين البلدين في الظروف الصعبة ، ودور التعاون بين ايران والعراق في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، والتطورات الاقليمية.

 
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