أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الثلاثاء أنه تمّ تنفيذ ثلاث عمليات متتالية لسلاح الجو المسيّر بعدد من طائرات "قاصف 2K " على مطار أبها السعودي الدولي.

وأوضح سريع أن هجمات سلاح الجو المسير استمرت من مساء الإثنين وحتى فجر الثلاثاء، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار إلى أن مطار أبها أصبح "بحالة من الشلل والانعدام التام للحالة الطبيعية التي كان عليها خاصة في العمليات العسكرية للطيران الحربي".

سريع أكد قائلاً "عملياتنا الدفاعية مستمرة وسوف تتصاعد مع تصعيد النظام السعودي الذي شنّ 41 غارة خلال اليومين الماضيين وسقط على أثرها شهداء وجرحى".

وهذا الهجوم هو الخامس في غضون أسبوع بطائرات مسيرة تهاجم مطار أبها الإقليمي بعد ضربه بصاروخ كروز في الـ 12 من يونيو الحالي، بهدف شل حركة المطار نهائيا وتعطيله حتى رفع الحصار الجوي عن مطار صنعاء الدولي والمفروض منذ أكثر منذ 3 سنوات بشكل كامل.

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش واللجان أطلقوا صاروخ "زلزال 1" على تجمعات التحالف في معسكر عاكفة في نجران السعودية.

هذا وسيطر الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي في محور جيزان جنوب السعودية.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الملاحيط تمكنوا خلالها من السيطرة على عدد من المواقع في محور جيزان.

وأضاف المصدر أن المجاهدين كبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح كما تم اغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية.

من جانب آخر كشف وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني زكريا الشامي عن الاتفاق على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة برقابة أممية.

وزير النقل طالب خلال ترؤسه اجتماعا لمؤسسة موانىء البحر الأحمر الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

لافتا إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن تصل إلى حلول بما لايخل بانظمة ولوائح الموانئ وفي نفس الوقت تسهيل وتقديم الخدمات لتدفق البواخر إلى الميناء.

وينص اتفاق السويد في ديسمبر الماضي على نقل الية عمل التفتيش الأممي "انفم" من جيبوتى الى ميناء الحديدة، اختصارا للوقت وتوفير كلفة النقل لإيصال الشحنات والامدادات الأساسية إلى اليمن بمايساهم في تخفيف وقع الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة الحصار المفروض على الموانىء اليمنية من قبل تحالف العدوان منذ ال26 مارس 2015م.

*عضو المجلس السياسي الأعلى: منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات

من جهته قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الاثنين إن منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات يقودها مديرها الأمريكي المعروف بنزعته الدينية.

وأوضح الحوثي أن التصريحات متأثرة بسياسة بومبيو المعروف بدفاعه المستميت عن استمرار بيع صفقات السلاح التي تقتل الشعب اليمني.وأشار إلى أن ما تخطط له دول العدوان الآن هو الهجوم مجددا في الأيام المقبلة على الحديدة.

ولفت الحوثي إلى أن التصريحات والفبركات الإعلامية المثارة الآن هدفها تجميل صورة دول العدوان ونسيان أنه من صنع المجاعة.

وأضاف "على منظمة الغذاء العالمي استبدال أغذيتها الفاسدة نقدا، ونحن مع الآلية التي تحقق الرقابة الحقيقية وفق القانون".

وتابع "على المدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي الاستماع جيدا إلى ما يعترض عليه من الأغذية الفاسدة".

هذا واعتبر الحوثي أن العدل يقتضي ألا يسمح بشراء غذاء فاسد، مشيرا "نحن مع الإجراءات الصحيحة بشفافية، وبما لا يخالف قوانين الجمهورية".