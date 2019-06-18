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رقم الخبر: 256010 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 20:27 الاقسام: عربيات  
مسيرات طلابية تجوب شوارع العاصمة الجزائرية

مسيرات طلابية تجوب شوارع العاصمة الجزائرية

احتشد طلاب جامعيون، الثلاثاء، في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، قبل أن يجوبوا الشوارع الرئيسية للمدينة، مطالبين برحيل باقي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة وعدم تمكينهم من لعب أي دور في مستقبل الجزائر.

وردد الطلاب، الذين يواصلون التظاهر للأسبوع السابع عشر على التوالي، هتافات تطالب بالسلطات القضائية باستعادة الأموال الناجمة عن عمليات فساد تورط فيها رموز النظام السابق إلى خزينة الدولة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن المتظاهرين حرصوا على المرور أمام مراكز امتحانات البكالوريا، بشعارات تُطالب بمحاربة الفساد وبإنهاء النظام السابق تماما.

ويعتبر الطلاب حجر زاوية الحراك في الجزائر، حيث يقومون بتنشيط أيام الأسبوع بمسيرات أسبوعية في مختلف أنحاء البلاد، وينظمون ندوات ولقاءات سياسية، إلى جانب المشاركة في مسيرات يوم الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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