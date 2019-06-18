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رقم الخبر: 256008 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 20:27 الاقسام: عربيات  
تجدد الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية طرابلس

تجدد الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية طرابلس

وقعت، مساء الاثنين، اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري ليبي قوله: إن الاشتباكات تركزت في محور "الخلاطات" و"عين زارة" بالقرب من الاستراحة الحمراء.

هذا وأعلنت "قوات حكومة الوفاق" أنها غنمت آليات عسكرية من "قوات الجيش الوطني"، بعد اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار الدولي.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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