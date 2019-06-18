وقعت، مساء الاثنين، اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري ليبي قوله: إن الاشتباكات تركزت في محور "الخلاطات" و"عين زارة" بالقرب من الاستراحة الحمراء.

هذا وأعلنت "قوات حكومة الوفاق" أنها غنمت آليات عسكرية من "قوات الجيش الوطني"، بعد اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار الدولي.