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رقم الخبر: 256006 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 20:26 الاقسام: عربيات  
العسكري السوداني: موافقون على تشكيل حكومة تكنوقراط أو مستقلين

العسكري السوداني: موافقون على تشكيل حكومة تكنوقراط أو مستقلين

قال نائب المجلس العسكري الإنتقالي السوداني محمد حمدان المعروف بـ"حميدتي" بأن المجلس يوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة مستقلين مؤكداً على أن مهمة الجيش هي حماية حدود البلاد.

وقال حميدتي في خطاب له الثلاثاء في الخرطوم: الوضع تحت السيطرة في السودان وسنشكل حكومة بشكل سريع جدا من اجل تنظيم انتخابات حرة.

و طالب حميدتي من الاحزاب العريقة ان "تتحمل مسؤوليتها وتتجرد من المصلحة الشخصية وترجع الى المصلحة العليا وهي مصلحة السودان".

وشدد على عودة الادارة الاهلية للسلطة الحقيقية وتاريخها القديم، وأضاف: يجب أن نكون بقلب رجل واحد للخروج من المأزق.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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