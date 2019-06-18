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رقم الخبر: 256001 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
الدوما الروسي يعلّق العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ

الدوما الروسي يعلّق العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ

اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء قانونا بتعليق معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، والذي يمنح الرئيس الروسي حق اتخاذ قرار بشأن تجديد الاتفاقية.
وحظي مشروع قانون تعليق معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بتأييد اللجنة المعنية بالشئون الدولية ولجنتي الأمن والدفاع بالدوما.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال في مايو الماضي مشروع قانون ينص على تعليق روسيا العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 فبراير من العام الجاري.. وذكر الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا على قرار الولايات المتحدة.
كما أوعز الرئيس الروسي ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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