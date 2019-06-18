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رقم الخبر: 255999 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
إقامة منتدى بحث الفرص التجارية بين إيران وقطر وعمان

إقامة منتدى بحث الفرص التجارية بين إيران وقطر وعمان

أقيمت في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى بحث الفرص التجارية والاقتصادية بين ايران وعمان وقطر بهدف تعزيز العلاقات بهذا الخصوص.

وأكد يدالله صادقي، رئيس منظمة التجارة والصناعة والمعادن للعاصمة طهران، ان المنتدى أقيم بمشاركة نشطاء اقتصاديين ومؤسسات ومنظمات معنية بالشأن الاقتصادي في البلدان الثلاثة. ولفت الى أن المنتدى يستهدف ترقية الروابط التجارية عبر مكافحة البيروقراطية وتفعيل قدرات التجار والاقتصاديين والتعاون بين الأجهزة الخدمية  في ايران وقطر وعمان.

وبيّن صادقي ان المنتدى ينوي عبر إبرام إتفاقيات تجارية وإنفاذ التعريفات التفضيلية، تحفيز رجال الأعمال على زيادة الصادرات لقطر وعمان.

 

 
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