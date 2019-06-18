أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة والصناعة، انه على الرغم من الحظر، فان بلاده تسعى إلى تعزيز تعاونها التجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والتقى عبدالرزاق داود، الثلاثاء، بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الباكستانية، وقال: ان باكستان دعت دائماً إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران الدولة المجاورة والصديقة.

وإذ أشار إلى زيارته الأخيرة إلى إيران برفقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ولقاء وزير الصناعة والتجارة الإيراني، قال داود: نريد تعزيز العلاقات بين البلدين، ونتطلع وفي إطار هذا الهدف إلى الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والتجارة الايراني الى اسلام آباد. وأضاف: ان حجم التجارة الثنائية بين إيران وباكستان ليس مرضياً، ونحن نعتقد أنه على الرغم من القضايا والصعوبات، نحتاج إلى توسيع التعاون التجاري. وتابع: ان إيران وباكستان وقعتا على اتفاقية التجارة التفضيلية في عام 2006؛ لكنها لم تكن فعالة، ولهذا السبب فان تفعيل المزيد من إتفاقية التجارة التفضيلية هو في مصلحة البلدين.

وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة دعم تجارة المقايضة مع إيران وتطبيق آلية مشتركة على هذا الطريق.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الباكستانية، أحمد أميرآبادي فراهاني، عن ثقته في العلاقة المتنامية بين البلدين، مؤكداً ان إيران مستعدة دائماً لتمتين العلاقات مع باكستان في جميع المجالات.