تجتمع المئات من الشركات والمصانع الإيرانية والعالمية الكبرى في مجال الصناعات الغذائية والزراعية في طهران، وذلك في إطار معرض (إيران آغروفود ۲۰۱۹ الدولي السادس والعشرين).

ويقام هذا المعرض خلال الفترة ۱۸ إلى ۲۱ حزيران/ يونيو الجاري، وذلك بهدف تبادل المعلومات بين الشركات الإيرانية والعالمية حول آخر المنتجات والخدمات على صعيد المواد الغذائية وتطوير عمليات التصدير والتبادل التجاري الثنائي.

ويعد معرض (إيران آغروفود ۲۰۱۹ الدولي)، الذي يقام على أرض المعارض الدولية في طهران، الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وستشارك فيه المئات من الشركات المحلية والأجنبية.

وتشارك في المعرض 765 شركة إيرانية و160 شركة أجنبية من 20 بلداً حول العالم، منها إسبانيا والنمسا وألمانيا واسلوفاکيا والإمارات العربية المتحدة وأندونيسيا والبرازيل وتركيا وتونس والصين والدنمارك وروسيا وسويسرا وجورجيا وبولندا وهولندا والهند واليونان، حيث ستعرض هذه الشركات منتجاتها وخدماتها في مجال الصناعات الغذائية والزراعية.