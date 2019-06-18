وقعت ايران وروسيا 12 وثيقة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك في ختام الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة اصفهان (وسط البلاد).

وشملت التوافقات التي أبرمت على مدى أعمال الدورة في اصفهان، الآتي:

- توقيع وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، الوثيقة النهائية لأعمال الدورة الـ15 من اللجنة الاقتصادية المشتركة.

- الوثيقة الثالثة لمجموعة العمل المتعلقة بالمحافظات والمنطقة، وذلك على هامش لجنة التعاون الدائمة للتعاون التجاري الاقتصادي الايراني-الروسي.

- وثيقة الاجتماع العاشر للتعاون بمجال الشحن والنقل السككي.

- البروتوكول السادس لإجتماع مجموعة العمل المتعلقة بالمياه.

- إبرام البرنامج التنفيذي لمذكرات التفاهم بمجال المعايير والمقاييس.

- مذكرات تعاون للتبادل الاقتصادي والتجاري والصناعي والتراتزيت وتطوير خدمات الموانئ وشحن ونقل السلع، أبرمت بين منطقتي أنزلي وجابهار الايرانيتين مع منطقة لوتوس الروسية الاقتصادية الخاصة.

- مذكرات تعاون بمجال الطاقة.

- الوثيقة النهائية لمذكرات التعاون بين الشركة الأم التخصصية الايرانية (سات كاب) وشركة (يونايتد اينجن كوربرايشن) الروسية.

- وثيقة التعاون بين جمعية المهندسين الايرانية ونظيرتها الروسية.

إيران شريك هام لروسيا

من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، ان ايران تعتبر شريكاً هاماً لروسيا، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها تأريخية.

وقال نوفاك، في ختام الاجتماع: تم التأكيد على تطوير التعاون متعدد الأطراف بين ايران وروسيا على مستوى كبار قادة البلدين ويخدم المصالح الوطنية لكلا الجانبين. وأضاف: ان ايران شريك مهم لروسيا ولاعب مهم في المجال السياسي والتجاري في المنطقة، كما ان الثقة المتبادلة تطور العلاقات؛ وبالنسبة للتعاون العلمي والتقني بين البلدين، لدينا قدرة جيدة لتطويره في قطاعات النقل والطاقة الذرية والجوفضاء والزراعة.

وتابع نوفاك قائلاً: نطلب من رئيس البرلمان الايراني المساعدة لإضفاء الشرعية على هذه الاتفاقيات، ونتطلع الى تنمية المبادلات المصرفية التي زادت بنسبة 20% عن السنوات السابقة. وأضاف: لقد حققنا نتائج في مختلف المجالات، بما في ذلك تجارة السلع الزراعية، وكذلك الاتفاقيات في مجال النفط والغاز، ونأمل أن نستمر في التوسع.

وأردف قائلاً: من المقرر العمل على ربط خطوط سكك الحديد بين جمهورية آذربايجان وروسيا وايران وإنشاء خط نقل بحري لنقل المنتجات الزراعية. وأضاف: تم التخطيط لربط خطوط سكك الحديد بين جمهورية آذربايجان وروسيا وإنشاء خط نقل بحري لنقل المنتجات الزراعية عن طريق البحر. ومضى قائلاً: في مجال الزراعة، زاد حجم التجارة بين ايران وروسيا في جميع أنواع الزيوت والحبوب، وخاصة الشعير.

وقال نوفاك: زادت التبادلات الزراعية أيضاً بمقدار 5ر1 مرة خلال العام الماضي، وقد أجرينا اليوم مناقشات حول الطاقة والنقل والفضاء والزراعة وقد توصلنا الى نتائج بشأنها، ونأمل أن نمضي قدماً في هذه المجالات.

توحيد معايير المعدات بالقطاع النفطي

إلى ذلك، أكد مسؤول بوزارة النفط الايرانية، ان أحد بنود مذكرة تفاهم أبرمت مع روسيا، الاثنین، تشمل توحيد معايير المعدات المستخدمة بالصناعة النفطية.

وأوضح حسين اسماعيلي شهميرزادي، مديرعام شؤون أوروبا وأميركا ودول بحر قزوين بوزارة النفط الايرانية، ان المذكرة شملت أيضاً الاستكشاف والاستخراج والانتاج والاستثمار بمجال النفط والطاقة والبتروكيماويات. وبيّن انه ومع تفعيل بند مذكرة التعاون المتعلق بتوحيد المعايير، سيتسنى للجانبين تبادل معدات النفط والغاز، حيث ان هذا البند يضاف لأول مرة لهذه الاتفاقية.

يذكر أن ايران وروسيا وقعتا، الاثنين، في إطار أعمال الدورة الثالثة من مجموعة عمل الطاقة في مدينة اصفهان، مذكرة تفاهم من 27 بنداً تتعلق بالنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة النووية.

يشار إلى أن الملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة شمال القوقاز والاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا للتعاون افتتحا يوم الأحد بطهران بحضور مسؤولين وناشطين اقتصاديين من القطاعين الخاص والعام في ايران واصفهان، واختتمت أعمالهما أمس الثلاثاء في مدينة اصفهان.