|رقم الخبر: 255995
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 17:27
|الاقسام: دوليات
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مقتل شرطيين لموزمبيق باشتباكات مع جنود من جنوب أفريقيا
أعلنت الشرطة الموزمبيقية، أمس الثلاثاء مقتل شرطيين اثنين من قوات الحدود الموزمبيقية خلال تبادل لإطلاق النار مع 3 جنود بالجيش الجنوب أفريقي على الحدود بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة (مابوتو) الموزمبيقية، إن الحادث وقع في "بونتا دورو" على الحدود الموزمبيقية مع مقاطعة "كوازولو ناتال" الجنوب أفريقية حيث دخل العسكريون الثلاثة أراضي موزمبيق واطلقوا النار على شرطيى الحدود. وأكد وزير خارجية موزمبيق، أن قوات الدفاع والأمن ولاسيما شرطة موزمبيق يعملون على فهم سبب الحادث حاليا.
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