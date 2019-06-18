مقتل شرطيين لموزمبيق باشتباكات مع جنود من جنوب أفريقيا أعلنت الشرطة الموزمبيقية، أمس الثلاثاء مقتل شرطيين اثنين من قوات الحدود الموزمبيقية خلال تبادل لإطلاق النار مع 3 جنود بالجيش الجنوب أفريقي على الحدود بين البلدين.