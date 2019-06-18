وكانت العبّارة تنقل نحو 50 شخصًا عندما انقلبت مساء الاثنين، في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما أفاد المتحدث باسم الشرطة، بارونج مانجيرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف في بيان، نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها، موضحًا أن موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت. وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار.