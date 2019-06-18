|رقم الخبر: 255994
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 17:25
|الاقسام: دوليات
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15 قتيلاً بغرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية
أعلنت الشرطة الأندونيسية الثلاثاء، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية
وكانت العبّارة تنقل نحو 50 شخصًا عندما انقلبت مساء الاثنين، في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما أفاد المتحدث باسم الشرطة، بارونج مانجيرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف في بيان، نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها، موضحًا أن موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت. وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار.
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