  • الثلاثاء ١٤ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255994 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
15 قتيلاً بغرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية

15 قتيلاً بغرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية

أعلنت الشرطة الأندونيسية الثلاثاء، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية

وكانت العبّارة تنقل نحو 50 شخصًا عندما انقلبت مساء الاثنين، في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما أفاد المتحدث باسم الشرطة، بارونج مانجيرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف في بيان، نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها، موضحًا أن موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت. وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7501 sec