قال إيفان روجرز، سفير المملكة المتحدة السابق لدى الاتحاد الأوروبي، في تقييم مفصل للمرشحين المحافظين الذين يتنافسون على رئاسة الوزراء، إن بريطانيا تقاد إلى خروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من قبل نخبة سياسية "تواجه صعوبات كبيرة في تمييز الحقيقة وقولها".

اقترح روجرز ، الذي استقال من منصبه في عام 2017 بعد اشتباكه مع كبار مستشاري تيريزا ماي، أنه "من المحتمل" أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فيما وصفه بأنه "عمل جنوني من الناحية الاقتصادية".

وقال إن انتخابات قيادة حزب المحافظين تعكس أنهم "لم يتعلموا شيئًا ولم ينسوا شيئًا".

وقال روجرز عن المرشحين الباقين في القيادة: "نسمع كل أنواع الوعود التي لا يمكن الوفاء بها، حيث يتم التعهد بها كما لو أن أحداث السنوات الثلاث الماضية لم تؤثر على الوعي الجماعي".

قال بوريس جونسون، المرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء المقبل: إن المملكة المتحدة ستترك الكتلة في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقال روجرز: إن موقف جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون إدراك مدى تأثير ذلك على دعم الحدود الإيرلندي، يوحي بأن كثيرين يستخفون بخطر انهيار بريطانيا.