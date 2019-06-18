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رقم الخبر: 255989 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: رياضة  
للابقاء على برانكو .. جماهیر برسبوليس تتجمهر امام مقر النادي

للابقاء على برانكو .. جماهیر برسبوليس تتجمهر امام مقر النادي

تجمهر عدد من جماهير فريق برسبوليس طهران بطل الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، امام مقر النادي اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على اعتزام المدرب الكرواتي برانكو ایفانکوفیتش الرحيل من تدريب الفريق.

هذا وکانت وسائل اعلام سعودية زعمت أن برانكو الذي قاد برسبوليس للتتويج بالدوري الايراني 3 مواسم تواليا، قد اتفق مع ادارة الاهلى السعودي لقيادة الفريق.

على ضوء ذلك تجمهر عدد كبير من مشجعي برسبوليس امام مقر النادي في محاولة للضغط على ادارة برسبوليس للابقاء على مدرب الكرواتي الذي باتت له شعبية واسعة بعدما اوصل برسبوليس الى نهائي دوري ابطال آسيا 2018.

فيما تدخلت قوات مكافحة الشغب لاحتواء هذا التجمهر غير القانوني.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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