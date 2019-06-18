رحب الاسترالي نيك كيريوس بعودة آندي موراي لعالم التنس عقب خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ قائلا إنه لم يصدق عينيه عندما نزل للمشاركة في تدريبات اللاعب البريطاني في نادي كوينز يوم الاثنين.

وجاءت عودة موراي، الذي خضع لجراحة في أعلى الفخذ قبل خمسة أشهر، هذا الأسبوع بالمشاركة مع فليسيانو لوبيز في منافسات الزوجي.

وقال كيريوس للصحفيين قبل مباراة الدور الأول أمام الفرنسي ادريان مانارينو ”كان اندي هو أول شخص أشاهده هنا وهو يقوم بتدريباته. لم أصدق ما رأيت.

”مشاهدته وقد عاد بصحة وعافية وفي حالة سعادة هو كل ما كان يهمني. إنه مقاتل. مستواه جيد بما يكفي لإحداث مشكلات لمنافسيه في مباريات الزوجي خاصة مع وجود فليسيانو معه.

”بوسعي أن أدفع أموالا لمتابعة مباراة مثل هذه“.

وعلاقة كيريوس متوترة مع مجموعة من كبار اللاعبين في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بما في ذلك نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر ورفائيل نادال لكنه يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع موراي.

ودافع البريطاني موراي عن كيريوس في عدة مواقف عندما كان اللاعب الشاب يستشيط غضبا ويعبر عن ذلك بسلوكه داخل الملعب أو بتوجيه سهام انتقاداته لزملائه من اللاعبين المحترفين.

وقال كيريوس إن موراي تحدث إليه عن إمكانية اللعب معا في منافساات الزوجي في ويمبلدون عندما تدربا سويا في ملاعب نادي عموم إنجلترا قبل عدة أسابيع.