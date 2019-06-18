كشفت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء عن خطط عملاقى الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة للتحضيرات والاستعدادات للموسم الجديد 2019-2020.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن فريق برشلونة الأول هو أخر نادي سيعود لبداية التدريبات والتحضيرات للموسم الجديد بين أندية الدوري الإسباني كلها.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن فريق برشلونة الأول بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي قرر العودة للتدريبات يوم الرابع عشر من شهر يوليو القادم أى بعد حوالي أسبوعين أو عشرة أيام من الموعد الطبيعي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أيضاً أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني طلب من لاعبيه العودة إلى التدريبات يوم الثامن من شهر يوليو القادم لبداية المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

بينما قرر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد بداية رحلة الروخي بلانكوس مبكراً حيث من المقرر عودة نادي العاصمة الإسبانية للتدريبات في الرابع من شهر يوليو القادم.