قالت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم الثلاثاء أن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم وجناح باريس سان جيرمان يقترب من العودة إلى صفوف برشلونة مرة اخرى هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين فقط من الانتقال إليهم والعودة إلى برشلونة مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” تقريرها عن شبكة “جلوب سبورت” العالمية، أن هناك شروط وضعتها إدارة باريس سان جيرمان للسماح لنيمار بالمغادرة هذا الصيف.

وأفادت هذه المعلومات، أن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية استرليني أى حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبيلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.