واحتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء كجزء من التحقيقات التي تتعلق بالتصويت على حق استضافة كأس العالم 2022 والذي جرى عام 2010، ويقال بأنه نقل إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية.