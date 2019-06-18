|رقم الخبر: 255984
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 17:33
|الاقسام: رياضة
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القبض على ميشيل بلاتيني مجدداً بتهم الفساد
اعتقلت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقاً بتهم الفساد المتعلقة بحصول قطر على حقوق تنظيم كأس العالم 2022.
واحتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء كجزء من التحقيقات التي تتعلق بالتصويت على حق استضافة كأس العالم 2022 والذي جرى عام 2010، ويقال بأنه نقل إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية.
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