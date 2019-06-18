حقق كيفن أندرسون عودة ناجحة بعد إصابة في المرفق أبعدته عن الملاعب منذ مارس/ آذار الماضي، بعدما عدل اللاعب الجنوب إفريقي تأخره بمجموعة ليفوز على البريطاني كاميرون نوري 4-6 و7-6 و6-4 الإثنين في الدور الأول لبطولة كوينز للتنس.

ويخوض أندرسون المصنف الثامن عالميا أول بطولة له منذ ميامي المفتوحة وسدد 19 ضربة إرسال ساحقة وفاز في 93 في المئة من نقاط إرساله الأول.

وسيواجه أندرسون، الذي تأهل إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي، في الدور التالي الفرنسي جيل سيمون أو مواطنه جيمس وارد المتأهل من التصفيات.

وتغلب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو 6-2 و6-4 ليتأهل للدور التالي برفقة الكرواتي مارين شيليتش الذي أحبط محاولة عودة التشيلي كريستيان جارين في النتيجة وفاز عليه 6-1 و7-6.

وفاز الفرنسي نيكولا ماهو المتأهل من التصفيات على الأمريكي فرانسيس تيافو 6-3 و7-6 بينما تغلب الأرجنتيني دييجو شوارتزمان على ألكسندر بوبليك لاعب قازاخستان 6-2 و6-3 ليواجه شيليتش في الدور التالي.