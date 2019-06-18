على مر العصور، تم استخدام خل التفاح بشكل أساسي في المطبخ لأغراض تنظيف المنزل، إلا أن فوائده لا تتوقف عند تحضير طبق السلطة أو تطهير بعض الأماكن في المنزل.

ونستعرض هنا 5 فوائد مهمة لخل التفاح على القدمين، وفق ما ذكر موقع (ستاندرد ميديا) البريطاني.

تقشير الجلد

يساعد خل التفاح في إذابة الأجزاء المتكلسة من الجلد الناجمة عن ارتداء الأحذية الضيقة، أو ارتداء حذاء خاطئ، ويعمل خل التفاح على تقشير خلايا الجلد الميت والتخلص منها.

أقدام صحية

يعاني كثير من الناس من رائحة الأقدام الكريهة بسبب تفاعل العرق مع البكتريا على الجلد، إذ يمكن حل هذه المشكلة من خلال بيئة حمضية للقدمين بوضعهما في إناء من خل التفاح الذي يقتل البكتريا.

أقدام رياضية

قد تشعر بالحكة بين أصابع قدميك بسبب تراكم الفطريات، وقد تكون هذه الحكة مزعجة لدرجة أنها قد تعيقك عن الحركة إذ تكون مصحوبة بآلام. لذا يساعد خل التفاح المضاد للفطريات على امتصاصها وتخليصك منها.

أظافر أقوى

هناك نوع من الفطريات تنمو تحت الأظافر، وهذه الفطريات قد تؤثر على أظافرك مما يجعلها سميكة أو هشة أو متفتتة أو خشنة. وقد يساعدك نقع القدمين في خل التفاح على تغيير مستوى الحموضة في هذه المناطق ويقويها.

أقدام ناعمة

يعاني كثيرون من تشقق جلد القدمين، لا سيما في منطقة الكعب، وإذا تركت هذه الشقوق بدون معالجة يمكن أن تسبب آلاما مزعجة. ويساعد نقع القدمين في خل التفاح على إزالة الجلد الميت المتراكم بفعل هذه الشقوق ويجعل الأقدام أكثر نعومة.

بقي أن نشير إلى خل التفاح يكون عالي التركيب، لذا عليك قبل استخدامه في نقع القدمين تخفيفه بالماء، من خلال خلط كوبين من الماء الفاتر مع كل كوب من الخل.