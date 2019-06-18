ينشط في ايران حاليا 190 مصنعا لانتاج الادوية والمواد الاولية في ايران كما افاد رئيس مؤسسة الغذاء والدواء في البلاد محمد رضا شانه ساز.

وقال محمد رضا شانه‌ساز، في تصريح أدلى به للصحفيين، إن 98 بالمئة مما تحتاجه ايران من الادوية يصنع محليا.

واضاف: تضم ايران 120 مصنعا لانتاج الادوية و70 مصنعا لانتاج المواد الاولية و 56 شركة للتوزيع كما إن 12 الف صيدلية تنشط حالياً في مختلف مدن البلاد.

وتابع: إن الادوية المستوردة يتم تصنيعها في البلاد في غضون عامين بعد شرائها من الخارج.

ولفت الى أن الادوية المصنعة في الداخل ذات اسعار رخيصة وجودة عالية بالنظر الى الامكانات الانتاجية المتاحة في ايران.