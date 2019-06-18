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رقم الخبر: 255976 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
190 مصنعاً لإنتاج الأدوية والمواد الأولية ينشط في ايران

190 مصنعاً لإنتاج الأدوية والمواد الأولية ينشط في ايران

ينشط في ايران حاليا 190 مصنعا لانتاج الادوية والمواد الاولية في ايران كما افاد رئيس مؤسسة الغذاء والدواء في البلاد محمد رضا شانه ساز.

وقال محمد رضا شانه‌ساز، في تصريح أدلى به للصحفيين، إن 98 بالمئة مما تحتاجه ايران من الادوية يصنع محليا.

واضاف: تضم ايران 120 مصنعا لانتاج الادوية  و70 مصنعا لانتاج المواد الاولية و 56 شركة للتوزيع كما إن 12 الف صيدلية تنشط حالياً في مختلف مدن البلاد.

وتابع: إن الادوية المستوردة يتم تصنيعها في البلاد في غضون عامين بعد شرائها من الخارج.

ولفت الى أن الادوية المصنعة في الداخل ذات اسعار رخيصة وجودة عالية بالنظر الى الامكانات الانتاجية المتاحة في ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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