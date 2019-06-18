أعلن المدير العام لشبكة الجامعات الافتراضية للعالم الإسلامي عن انضمام رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية إلى المجلس الاستراتيجي للجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي.

وأضاف كريم نجفي برزغر: (تهدف شبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي إلى تطوير العلاقات الجامعية داخل البلاد وخارجها بهدف توضيح مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية وتطوير الدبلوماسية العلمية والثقافية.

وتابع: إنه كلما زاد الارتباط بين الجامعات داخل البلاد حالفنا المزيد من النجاح في إظهار قدرات البلاد على الساحة الدولية).

ولفت رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في إيران الى الانضمام إلى الشبكة الافتراضية للجامعات الإسلامية: إن جامعة العلوم والتكنولوجيا، تسعى إلى إقامة علاقات واسعة وإبرام مذكرات تفاهم بشأن التعاون العلمي المشترك مع البلدان الأخرى من خلال تشكيل قسم الشؤون الدولية، وبهذا الصدد تم اتخاذ تدابير فعالة للغاية.

ووصف العلاقات بين جامعة العلوم والتكنولوجيا مع جامعات دول أخرى مثل الصين وروسيا واليابان وألمانيا وأستراليا وفرنسا بالقيمة للغاية، وأكد الحاجة إلى تطوير الدبلوماسية الدولية، مضيفاً أن إيران لديها قدرات علمية قوية للغاية، ولديها طلاب نخبة، مايمنحها المقدرة على التحرك باتجاه الحفاظ على نهج تطوير نشاطاتها العلمية.

واعتبر برزغر التعاون مع شبكة الجامعات الافتراضية في العالم الاسلامي بمثابة منعطف لتنمية العلاقات العلمية.

ودعا شبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي الى تعريف الطلبة الراغبين بمواصلة الدراسة على الاقسام الدراسية في مختلف الجامعات.

ويشار الى أن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا سيمثل شبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي في مشاركته بيوم العلم الألماني في تشرين الاول/ أكتوبر.