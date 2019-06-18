اعتبر وزير النفط الايراني ان أوضاع سوق النفط العالمية ليست بمصلحة أحد، وتتأثر بالإرادة السياسية، وان بعض الجيران بالمنطقة يزعزعون السوق.

وأوضح بيجن زنغنة، عقب لقائه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في طهران، الاثنين، انه سيشارك في الدورة 176 من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المقرر من 10 الى 12 يوليو/ تموز المقبل، وانه يخالف تقديم الموعد الى 3 يوليو/ تموز بسبب جدول أعماله.

وبيّن زنغنة ان أوضاع سوق النفط غير مستقرة وهشة وان بعض جيراننا في المنطقة يزعزعون السوق وان هذه الاوضاع ليست بمصلحة أحد على المدىين القصير والطويل.

من جهة ثانية، أكد وزير النفط بأنه خاض مفاوضات جيدة مع وزير الطاقة الروسي فيما يتعلق بتصدير الغاز، وأن الشركات روسية أعلنت استعدادها في هذا المجال.