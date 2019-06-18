ويعد مهرجان «جكران» ((Jagran ) السينمائي الدولي من اكبر المهرجانات الدولية التي تعرف بالمخرجية البارزين للمشاهدين والمهتمين بالسينما في 85 دولة من مختلف انحاء العالم، كذلك يعرض اعمال هؤلاء المخرجين في 18 مدينة في الهند بشكل متزامن.

وتناول المهرجان امس الثلاثاء 18 من يونيو الجاري ضمن فعاليته في قسم «السينما العالمية» افلام المخرجة درخشندة بالعرض والدراسة، حيث ستعرض لها في مدينة دهلي افلام: «تحت السقف الدخاني» (زير سقف دودي)، «صه البنات لا يصرخن» (هيس دخترها فرياد نمي زنند)، «اولاد للأبد» (كودكان ابدي)، «الحلم المبلل» (رؤياي خيس) وهي اعمال تتطرق الى مشاكل اجتماعية مثل استغلال الاطفال وحقوق المرأة و...

وبهذه المناسبة اثنت درخشندة على صنعة السينما في الهند وقالت بانها تستلهم منها الكثير في عملها السينمائي وانها سعيدة ان تخار اعمالها للدراسة والعرض ضمن فعاليات مهرجان «جكران» بدورته العاشرة الذي انطلقت فعالياته يوم 17 من يونيو وسيستمر لغاية 29 من سبتمبر القادم وستعرض الافلام المشاركة فيه في 18 مدينة في الهند نذكر منها:

«كانبور»، «لاكنو»، «الله آباد»، «وارناسي»، «آغرا»، «ميروت»، «دهرادون»، «هيسار»، «لديهانا»، «باتنا»، «رنجي»، «جمشدبور»، «غورهبور»، «رابور»، «اندور»، «بهوبال» و... وسيختتم في مدينة بومباي حيث ستوزع جوائزه للمتميزين.