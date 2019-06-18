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|رقم الخبر: 255965
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 12:39
|الاقسام: رياضة
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من قبل الاتحاد الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة ..
اهداء شهادة "دبلوم افتخاري" الى الايرانية زهرا نعمتي
اهدى الاتحاد العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "البارا اولمبيك" شهادة دبلوم افتخارية الى البطلة الاولمبية الايرانية (زهرا نعمتي)، وذلك لمساهماتها البطولية ووانجازاتها الفريدة في الرياضة فيما يخص الاولمبياد والبارا اولمبياد.
ويهدي هذا الاتحاد هذا النوع من الجوائز للابطال الاستثنائيين، وقد قدمت هذه الجائز الى الان لما يقارب 20 رياضياً، وقد تسلمت نعمتي هذه الجائزة وهي بطلة لاولمبياد 2012 و2016.
وقد حصلت زهرا نعمتي في اولمبياد 2016 على ميداليتين ذهبية وأخرى فضية.
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