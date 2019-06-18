ويهدي هذا الاتحاد هذا النوع من الجوائز للابطال الاستثنائيين، وقد قدمت هذه الجائز الى الان لما يقارب 20 رياضياً، وقد تسلمت نعمتي هذه الجائزة وهي بطلة لاولمبياد 2012 و2016.

وقد حصلت زهرا نعمتي في اولمبياد 2016 على ميداليتين ذهبية وأخرى فضية.