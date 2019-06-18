رأى الشاعر اللبناني طراد حمادة، أن خطاب قائد الثورة الإسلامية ينظر بعين التفاؤل الى المستقبل ويعطي القدرة للشعوب على التضحية.

وأشار الشاعر اللبناني طراد حمادة في تصريح لمراسلة وكالة تسنيم الدولية للأنباء إلى تأثير أدب المقاومة على الشعوب، قائلاً، ان الأدب يؤثر على الواقع كثيراً وتجربة المقاومة تفصح عن نفسها بواسطة أدب المقاومة وهذا الافصاح يؤدي الى تعميم وسريان قيم المقاومة بين الشعوب قيم كالحرية والعدالة والحق حيث يعود الادب ويطرحها من جديد مما يؤدي الى سريان قيم المقاومة وعشقها بين الناس.

وأوضح الشاعر اللبناني طراد حمادة أن أدب المقاومة يستطيع ان يقدم الصورة الحقيقة للإسلام والمسلمين ويوجه النقد للإرهاب وسلوكه واعماله ويعلن براءة الاسلام من هذه الاعمال.

ونوه إلى دور ادب المقاومة في القضية الفلسطينية، قائلاً، ان محمود درويش كتب قبل قيام الانتفاضة قصيدته الشهيرة لماذا «تركت الحصان وحيداً» وبعد الانتفاضة كتب قصيدته الرائعة «أيها المارون بين الكلمات العابرة»، القصيدة الأولى أدت إلى قيام الانتفاضة والثانية أرخت الانتفاضة، هناك ادب يحدث ثورات وأدب يؤرخ لهذه الثورات.

ولفت إلى أن خطاب قائد الثورة الإسلامية ينظر دائماً بعين التفاؤل الى المستقبل ويعطي القدرة للشعوب على التضحية كما هو المثال في تضحيات عاشوراء وله دور اساسي في الانتصار، انتصار الدم على السيف وانتصار الصبر الزينبي على الطاغوت اليزيدي، مؤكداً أن الثقافة في خطاب السيد القائد هي في اساس تفكيره وخلفيته العقائدية والفكرية.