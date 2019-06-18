الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الثلاثاء ١٤ شوال ١٤٤٠
الثلاثاء , يونيو 18, 2019
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
الشرطة الامريكية تواصل جرائمها.. وتقتل شابا أطلق النار على محكمة دون أن يصيب أحدا
بكين وبيونغ يانغ تؤكدان على ضرورة تخلية شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي
أردوغان على وشك خسارة بلدية اسطنبول للمرّة الثانية
أردوغان يهاجم ماكرون لتدخله في قضية التنقيب بالبحر الأبيض
ترامب يواصل تسلّطه داخل البيت الأبيض.. ويطرد مسؤولا بسبب سعاله
للمزید
رقم الخبر: 255961
تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
الوقت: 12:33
الاقسام: منوعات
صفقة القرن
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
صفقة القرن
فلسطين
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
دولة تواجه مشكلتها الأكبر ببيع 1000 حيوان بري
بعد سنوات على وفاته.. الكشف عن مذكرات (جلاّد بريطانيا)
أكبر طائرة بالعالم للبيع بسعر خيالي
أرخص سيارة فيراري في العالم.. 245 دولاراً فقط
الكويت تدشن جسر الشيخ جابر.. أحد أطول جسور العالم
بيتزا مجانية للممتنعين عن استخدام هواتفهم
صفقة القرن
فن الأرض يستظل ببرج إيفل
أطول قلادة تدخل موسوعة «غينيس»
بيع معطف حمام بـ 28 ألف دولار
شابة هاجمتها سمكة قرش وبُترت ساقها
قصة الطفل المصري وقميص صلاح في «برج العرب»
في خريفها الـ103.. سيدة تحصل على الجنسية الأميركية
شعرها أطول من قامتها وعينها على «غينيس»
أفعى تبتلع تمساحاً ضخماً بطريقة مذهلة
يعلق بالماء 4 أيام قبل إنقاذه
(الفاكهة القاتلة) تودي بأرواح عشرات الأطفال في الهند
روسيا تكشف عن رأس ذئب عمرها 40 ألف عام
تعرف على سر الشجرة التي تم اعتقالها في باكستان!
قرية تظهر مرّة واحدة كلّ عام ولمدّة شهر فقط!
تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس
عراقي نال الدكتوراه في سن 84
بسيارة دفع رباعي.. طفل (يفعل المستحيل) من أجل الحلوى
تذكرة مجانية لمدة 25 عاماً لرضيعة ولدت في قطار
طفل يأكل 5 وجبات يومياً.. والسبب: نبيل
سجن بريطانية شاركت في قتل طالبة مصرية 8 أشهر!
رقم قياسي لكذبات ترامب.. 16 كذبة في اليوم
علّم الأطفال وهم نيام.. واحصل على 130 دولارا في الساعة
إسرائيلي ينجح في سرقة بنكين بقنبلة «الأفوكادو»
دولة تواجه مشكلتها الأكبر ببيع 1000 حيوان بري
بوتين يهدي البوظة لنظيره الصيني بمناسبة عيد ميلاده
هكذا احتفل أقصر رجل في العالم «59 سم» بعيد ميلاده الـ26
طبيبة مصرية تهز وفاتها مواقع التواصل
بعد سنوات على وفاته.. الكشف عن مذكرات (جلاّد بريطانيا)
جريمة مروعة.. ذبح شاب سوري وسط الشارع العام في تركيا
(الفاكهة القاتلة) تودي بأرواح عشرات الأطفال في الهند
غزال "يخرج" حياً من فكي تمساح جائع!
الأفيال يسيرون في جنازة فيل صغير بالهند
اكتشاف مفاجئ .. «وحش البحيرة» قد يكون حقيقا!
روسيا تكشف عن رأس ذئب عمرها 40 ألف عام
أغرب حادث خلال جراحة دقيقة في القلب!
أسرار الإهرامات والكون.. ما لم يستطع العلماء تفسيره
قتل والديها واختطفها لـ88 يوماً.. والقضاء يصدر حكمه
تعرف على سر الشجرة التي تم اعتقالها في باكستان!
قرية تظهر مرّة واحدة كلّ عام ولمدّة شهر فقط!
ظاهرة قمرية غامضة تحير علماء الفلك!
محاكمة تاجر مخدرات أمريكي في سيارة إسعاف بسبب وزنه الزائد
تخريج تلميذين عمرهما 95 و85 عاماً من المرحلة الثانوية
السويد.. افتتاح أصغر "ماكدونالدز" في العالم
تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس
عراقي نال الدكتوراه في سن 84
بسيارة دفع رباعي.. طفل (يفعل المستحيل) من أجل الحلوى
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر