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رقم الخبر: 255960 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:30 الاقسام: منوعات  
فن الأرض يستظل ببرج إيفل

فن الأرض يستظل ببرج إيفل

قدم فنان الأرض الفرنسي سايبي إلى برج «إيفل» في باريس أخيراً، آخر جدارياته من فن الأرض، التي تعد أكبر لوحة في منظر طبيعي رسمها في حياته، وفقاً لموقع القناة التلفزيونية «دوبليو.تي.إتش.أر». وقد صور الفنان على العشب صورة «أيدي متشابكة» باستخدام الطلاء الحيوي القابل للتحلل.

المشروع الذي يدعى «ما وراء الجدران» يصل حجمه إلى حوالي 4 أفدنة تقريباً، ويمتد طولاً على مساحة 20 ملعب كرة قدم. وسوف تزول «السلسلة البشرية» العملاقة في غضون بضعة أيام مع نمو العشب ودوس الزوّار على الحشائش.

سمي الفنان بين أكثر الفنانين الشباب نفوذاً وتأثيراً من قبل مجلة «فوربس».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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