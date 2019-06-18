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رقم الخبر: 255959 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:29 الاقسام: منوعات  
بيتزا مجانية للممتنعين عن استخدام هواتفهم

بيتزا مجانية للممتنعين عن استخدام هواتفهم

يضع أحد مطاعم البيتزا في كاليفورنيا شرطاً ذكياً لتقديم الوجبات المجانية للزبائن، إذ يطالبهم بالاستعداد لإقفال هواتفهم خلال تناول وجبة الغداء.

ويقيم المطعم حملته الترويجية تحت عنوان «حسم التكلم أحدكم إلى الآخر».

ويتم تخيير كل مجموعة من أربعة أشخاص على الأقل تأتي إلى المطعم بالاحتفاظ بهواتفهم الذكية داخل إحدى خزائن المطعم. وإذا تمكنوا جميعاً من إكمال وجبتهم دون التحقق من هواتفهم فإنهم يحصلون على بيتزا مجانية يأخذونها معهم إلى المنزل، أو يقدمها المطعم لهم مجاناً أثناء الزيارة المقبلة. كما يحظى الزبائن بإمكانية التبرع بالبيتزا للمشردين.

ونشر المطعم الإعلان الخاص بالحملة عبر صفحته على فيسبوك موضحاً: «هدفنا أن ندفع العائلات والأصدقاء إلى التوقف عن استعمال الهاتف أثناء تناول الطعام والتحدث فيما بينهم والتواصل أكثر».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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