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رقم الخبر: 255957 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:28 الاقسام: منوعات  
أكبر طائرة بالعالم للبيع بسعر خيالي

أكبر طائرة بالعالم للبيع بسعر خيالي

عرضت شركة «فولكان» الأمريكية أكبر طائرة في العالم للبيع بمبلغ 400 مليون دولار، بعد أن حلقت مرة واحدة فقط، استقرت بعدها في مطار بولاية كاليفورنيا.

وطرحت شركة «فولكان» القابضة، وهي مجموعة شركات استثمار تعود للملياردير الراحل بول ألين، طائرة «ستراتولاونتش» للبيع، على أن يشمل السعر ملكية الطائرة، والملكية الفكرية لها، بالإضافة إلى مرافقها.

وتعتبر هذه الطائرة الأكبر في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين طرفي جناحيها طول ملعب كرة قدم تقريبا، ويبلغ طول الطائرة 79 مترا، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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