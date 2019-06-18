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رقم الخبر: 255956 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:25 الاقسام: منوعات  
قصة الطفل المصري وقميص صلاح في «برج العرب»

قصة الطفل المصري وقميص صلاح في «برج العرب»

خطف طفل مصري الأضواء أكثر من نجوم المنتخب المصري، في الإسكندرية، وذلك لسعادته البالغة التي وثقتها عدسات الكاميرا، بعد حصوله على قميص النجم محمد صلاح.

ولم يخف الطفل الصغير سعادته البالغة، بعد أن قرر صلاح إهداءه قميصه بعد انتهاء المباراة، ليركض الطفل المصري فرحا بالهدية «الثمينة» جدا.

ووفقا لموقع «يلا كورة»، رسم الطفل الصغير قصة عن «الأمل بعد الخيبة»، حيث رفض اللاعب عمرو وردة إعطاءه قميصه مفضلا طفلا آخر، ولكن إصراره نتج عن «الجائزة الأكبر»، وهي قميص هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت صورة الطفل أثناء حصوله على قميص صلاح، واللحظات التي «لا توصف» بالنسبة للطفل، بعد حصوله على القميص، وهو يركض فرحا بسعادة خارج الملعب.

وحقق المنتخب المصري انتصارا بنتيجة 3-1 على غينيا، في مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الجمعة، في لقاء شارك به محمد صلاح بالشوط الثاني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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