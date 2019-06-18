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رقم الخبر: 255955 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:28 الاقسام: منوعات  
في خريفها الـ103.. سيدة تحصل على الجنسية الأميركية

في خريفها الـ103.. سيدة تحصل على الجنسية الأميركية

بعد أن وصل عمرها إلى 103 أعوام، حصلت امرأة تقيم في ولاية فلوريدا على الجنسية الأميركية، لتتصدر بذلك عناوين الأخبار.

وقال مفوض مقاطعة ميامي داد، جان مونتيستيم، إن أندريا جوزيف أقسمت اليمين كمواطنة أميركية، يوم الجمعة، قبل بضعة أشهر فقط من عيد ميلادها المائة وأربعة.

وأضاف مونتيستيم أن جوزيف هاجرت من هايتي قبل 15 عاما، وأصبحت مقيمة بشكل دائم في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واعتبر المفوض أن منح الجنسية لجوزيف «يجسد الاندماج في مقاطعة ميامي داد». وقد جرى نشر صورة تظهر المرأة أمام نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية، احتفالا بالمناسبة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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