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|رقم الخبر: 255954
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 12:26
|الاقسام: منوعات
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شعرها أطول من قامتها وعينها على «غينيس»
تسعى امرأة من البيرو، تدعى نويمي إليزابيث روميرو هوامان ( 24 عاماً )، إلى الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية بعد أن بلغ طول شعرها 5.8 أقدام.
وقد وصلت خصلاته الآن إلى الأرض نظراً لقصر قامتها البالغة 5 أقدام.
وقالت المرأة إن الشعر الطويل عادة متأصلة بعائلتها.
وتسعى روميرو حالياً، لانتزاع اللقب من أرجنتينية بلغ طول شعرها 5.99 أقدام.
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