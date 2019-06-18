شعرها أطول من قامتها وعينها على «غينيس» تسعى امرأة من البيرو، تدعى نويمي إليزابيث روميرو هوامان ( 24 عاماً )، إلى الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية بعد أن بلغ طول شعرها 5.8 أقدام.