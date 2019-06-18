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رقم الخبر: 255954 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
شعرها أطول من قامتها وعينها على «غينيس»

شعرها أطول من قامتها وعينها على «غينيس»

تسعى امرأة من البيرو، تدعى نويمي إليزابيث روميرو هوامان ( 24 عاماً )، إلى الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية بعد أن بلغ طول شعرها 5.8 أقدام.

وقد وصلت خصلاته الآن إلى الأرض نظراً لقصر قامتها البالغة 5 أقدام.

وقالت المرأة إن الشعر الطويل عادة متأصلة بعائلتها.

وتسعى روميرو حالياً، لانتزاع اللقب من أرجنتينية بلغ طول شعرها 5.99 أقدام.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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