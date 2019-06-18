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رقم الخبر: 255953 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
بيع معطف حمام بـ 28 ألف دولار

بيع معطف حمام بـ 28 ألف دولار

عُقِد في مدينة نيويورك الأمريكية مزاد جرى فيه بيع العديد من القطع التذكارية لنجمة هوليوود الراحلة مانرلين مونرو (1926-1962).

وأعلنت دار (جولينز) للمزادات أن من بين القطع المبيعة معطف حمام مرصعا بالأحجار الزجاجية كانت مونرو قد ارتدته في فيلم «كيف تتزوجين مليونيرا» وبيع بـ 28 ألف دولار.

كما بيع في المزاد أيضا مجوهرات وصور وسيناريوهات للممثلة الراحلة بالإضافة إلى قطع تذكارية تخص نجوماً آخرين، وكانت أغلى قطعة بيعت في هذا المزاد دراجة نارية للممثل مارلون براندو وبيع بـ179 ألف و200 دولار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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