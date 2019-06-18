أربعة آلاف شخص وما يزيد على مليون خرزة مُتبرّع بها شاركت بدخول القلادة الأطول في العالم موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المعروضة الملونة الممتدة بطول عشرة أقدام مشروع نابع عن فعل محبة كما أشارت ماريان كوري، صاحبة أحد المتاجر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية والمسؤولة عن مستشفى «لوناكانا» لعلاج السرطان.

وقالت كوري تعليقاً: «أردنا القيام بشيء ما يجذب الاهتمام لمؤسستنا. وعكفنا على تعبئة خيوط الخرز في المستشفيات ومراكز العلاج خلال أكثر من 19 عاماً وها قد حصدنا اليوم نشر الابتسامات على الوجوه. لقد قررنا الحصول على المساعدة من مجتمعنا الذي أبدى حماسةً لتقديم العون».

ضخامة القلادة منعت عرضها بكليتها ولا يزال هناك 16 لفافة في المخزن. وتأمل كوري توزيعها على المدارس والمراكز والجمعيات التي ساهمت في جعل حلم كسر الرقم القياسي حقيقة.