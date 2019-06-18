أمضى جون لو، وهو مدرب سنغافوري في الغوص يبلغ من العمر 60 عاماً، 4 أيام و3 ليال ينجرف في بحر الصين الجنوبي.

وكان لو يستعد للغوص قبالة ساحل جزيرة تيومان، عندما ضربت موجة زورقه وأغرقت قاربه، وفق «أوديتي سنترال».

وكل ما استطاع لو استرداده هو عوامة وحقيبة ظهره، واعتقد في البداية أنه يستطيع السباحة. إلا أن التيارات المائية دفعته إلى البحر المفتوح. وبحلول الليل، لم يعد بإمكانه رؤية الشاطئ، فشعر بالذعر، فظلّ وحيداً خلال الأيام الأربعة التالية، بلا طعام ومياه صالحة للشرب، قبل أن يتم إنقاذه على آخر رمق.