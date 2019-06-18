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رقم الخبر: 255946 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 11:40 الاقسام: سياحة  
إنطلاق الإجتماع الثاني للسياحة الصحية لدول منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) في أردبيل

إنطلاق الإجتماع الثاني للسياحة الصحية لدول منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) في أردبيل

بدأ الاجتماع الثاني للسياحة الصحية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) صباح اليوم الثلاثاء بحفل استقبال رسمي لـ 150 من الضيوف المحلين والأجانب في مجمع الشيخ صفي الدين في مدينة أردبيل (شمال غرب ايران).
وحضر ضيوف من ثماني دول أجنبية في هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تقديم قدرات إيران وخاصة محافظة أردبيل في مجال السياحة والسياحة الصحية والعلاجية.
ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني للسياحة الصحية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) لمدة ثلاثة أيام في مدينتي أردبيل وسرعين، حيث يشارك ضيوف وخبراء ومسؤولون ومستثمرون من قطاع السياحة الصحية من مختلف البلدان وإيران.
وتقام مراسم الافتتاح الرسمية لهذا الاجتماع اليوم في جامعة المحقق الأردبيلي، كما ستعقد بعد ظهر اليوم، معرض القدرات السياحية لمحافظة أردبيل، و اجتماعات تخصصية وحلقات نقاش ومحاضرات في المقر الدائم للمعارض في مدينة أردبيل خلال الأيام الثلاثة.
ووصف الأمين العام الإيراني لمنظمة التعاون الاقتصادي إكو، في مقابلة مع الصحفيين، الاجتماع الثاني للسياحة الصحية للدول الاعضاء في اكو بأنه فرصة لإدخال قدرات إيران ومحافظة أردبيل في مجال السياحة الصحية والعلاجية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسياحة.
و صرح محمد رضا كرباسي، أن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عالية في مجال اإيصال الخدمات الصحية والعلاجية من حيث جودة الخدمة والتميز في المنطقة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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