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|رقم الخبر: 255945
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 11:26
|الاقسام: رياضة
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العهد اللبناني يباغت الوحدات بهدف ثمين في كأس الاتحاد الآسيوي
باغت العهد اللبناني مضيفه الوحدات الأردني بفوز ثمين "1-0"، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد الملك عبد الله الثاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وأحرز هدف الفوز الثمين للعهد مهاجمه محمد قدوح بالدقيقة 79"، ليعزز فرصة فريقه من بلوغ المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري على ملعب بيروت في العاصمة اللبنانية.
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