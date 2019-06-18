  • الثلاثاء ١٤ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255945 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 11:26 الاقسام: رياضة  
العهد اللبناني يباغت الوحدات بهدف ثمين في كأس الاتحاد الآسيوي

العهد اللبناني يباغت الوحدات بهدف ثمين في كأس الاتحاد الآسيوي

باغت العهد اللبناني مضيفه الوحدات الأردني بفوز ثمين "1-0"، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد الملك عبد الله الثاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وأحرز هدف الفوز الثمين للعهد مهاجمه محمد قدوح بالدقيقة 79"، ليعزز فرصة فريقه من بلوغ المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري على ملعب بيروت في العاصمة اللبنانية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/8759 sec