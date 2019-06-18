العهد اللبناني يباغت الوحدات بهدف ثمين في كأس الاتحاد الآسيوي باغت العهد اللبناني مضيفه الوحدات الأردني بفوز ثمين "1-0"، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد الملك عبد الله الثاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.