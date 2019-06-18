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رقم الخبر: 255942 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 11:26 الاقسام: رياضة  
بريستمان تثق في قدرة السيدات على تدريب منتخبات الرجال

بريستمان تثق في قدرة السيدات على تدريب منتخبات الرجال

ترى مساعدة مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، بيف بريستمان، أن وصول المرأة إلى منصب مدربة بمنتخبات الرجال مجرد مسألة وقت، حيث تثق في قدرتها على النجاح.

وتشهد منافسات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، اعتماد 9 منتخبات على مدربات إناث، من أصل 24 منتخباً، ويقود إنجلترا، فيل نيفيل.

قلة عدد المدربات الإناث لم تمنع المساعدة بريستمان، 33 عاماً، من النظر بإيجابية نحو مستقبل المدربات، لتؤكد عبر صحيفة (إيفيننج ستاندارد): "أستطيع رؤية المستقبل، لست متأكدة متى سيحدث، ولكني سأكون مهتمة برؤية بداية مسيرة المدربات مع مباريات الرجال".

يذكر أن بعض المدربات الإناث نجحن في تدريب فرق الرجال عربياً وآسيويا، فقد تمكنت مدربة هونج كونج، تشان يوين تينج، من دخول موسوعة "جينيس" 2016، كأول امرأة تفوز بدوري كرة قدم للرجال، مع فريق إيسترن، بموسم 2015-2016.

وعربياً، نجحت المدربة السودانية سلمى الماجدي، في أن تكون أول امرأة عربية تدرب فريقا للرجال، مع الأهلي القضارف السوداني، قبل أن تتبعها المدربة السورية مها جنود، مع فريق المحافظة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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