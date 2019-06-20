حقق منتخب فرنسا العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا وتغلب على نظيره النيجيري 1-0 الإثنين في الجولة الثالثة، الأخيرة، من مباريات المجموعة الأولى.

ولحق منتخب النرويج بفرنسا في دور الـ 16 بفضل الفوز على كوريا الجنوبية 2-1 وحقق منتخب فرنسا 3 انتصارات متتالية ليظفر بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وحلت النرويج في المركز الثاني بـ 6 نقاط ثم نيجيريا في المركز الثالث بـ 3 نقاط فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الرابع الأخير، بعد أن تكبدت الهزيمة الثالثة على التوالي.

وعلى ملعب راوزهون بارك، حسم منتخب فرنسا الفوز بهدف في الدقيقة 79 من ضربة جزاء سددتها ويندي رينار في القائم، لكن الحكم قررت إعادة تنفيذ ضربة الجزاء نظرا لخروج حارسة نيجيريا شياماكا نادوزي من مرماها، لتنجح اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما في التسجيل خلال المحاولة الثانية، وتزامنت ضربة الجزاء مع طرد لاعبة نيجيريا نجوزي إيبيري.

وحققت فرنسا فوزها الثالث في دور المجموعات بعد الفوز في المباراة الأولى على كوريا 4-0 ثم الفوز 2-1 على النرويج في المباراة الثانية.

أما منتخب نيجيريا فخسر للمرة الثانية بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام النرويج 0-3 ثم فوزه في المباراة الثانية على كوريا 2-0.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب النرويج على نظيره الكوري بهدفين من ضربتي جزاء عن طريق كارولين هانسين وإيزابيل هيرلوفسين في الدقيقتين 5 و51، فيما تكفلت مين جي يو بالهدف الوحيد لكوريا في الدقيقة 78.

وكانت نتائج المباراتات الاخريتان:

جنوب افريقيا صفر – المانيا 4

الصين صفر – اسبانيا صفر