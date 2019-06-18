وتوجه إنذارًا شديد اللهجة للمنتخبات المشاركة .. تشيلي تسحق اليابان برباعية نظيفة في كوبا امريكا استهل المنتخب التشيلي حملة الدفاع عن لقبه القاري، بالفوز فجر الثلاثاء، على نظيره الياباني (4-0) على ملعب "يورومبي"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.