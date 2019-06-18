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|رقم الخبر: 255940
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 11:26
|الاقسام: رياضة
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وتوجه إنذارًا شديد اللهجة للمنتخبات المشاركة ..
تشيلي تسحق اليابان برباعية نظيفة في كوبا امريكا
استهل المنتخب التشيلي حملة الدفاع عن لقبه القاري، بالفوز فجر الثلاثاء، على نظيره الياباني (4-0) على ملعب "يورومبي"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.
سجل أهداف تشيلي كل من إريك بولجار (ق41)، وإدواردو فارجاس (ق54، و83) وأليكسيس سانشيز (82).
بهذه النتيجة يحتل المنتخب التشيلي في صدارة المجموعة بالاشتراك مع أوروجواي التي هزمت الإكوادور (4-0) أيضا يوم الإثنين.
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