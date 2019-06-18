وخسرت ايران في الدور النهائي امام منافستها التقليدية كوريا الجنوبية بنيجة 45-42.

وحلت اليابان بالمركز الثالث بعد فوزها على البلد المضيف الصين.

وكانت ايران قد تغلبت في الدور الاول بسهولة على السعودية بنتيجة 45-18، ثم فازت في الدور الثاني على تايلند بنتيجة 45-39.

وفي الدور نصف النهائي تغلب ايران على الصين بنتيجة 45-34.

وفي مسابقات الفردي تقلد الايراني عابديني الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح السي.