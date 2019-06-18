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رقم الخبر: 255939 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 11:26 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز وصافة بطولة آسيا للمبارزة

ايران تحرز وصافة بطولة آسيا للمبارزة

احرزت ايران وصافة بطولة آسيا للمبارزة بعد ان حلت بالمركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية.

وخسرت ايران في الدور النهائي امام منافستها التقليدية كوريا الجنوبية بنيجة 45-42.

وحلت اليابان بالمركز الثالث بعد فوزها على البلد المضيف الصين.

وكانت ايران قد تغلبت في الدور الاول بسهولة على السعودية بنتيجة 45-18، ثم فازت في الدور الثاني على تايلند بنتيجة 45-39.

وفي الدور نصف النهائي تغلب ايران على الصين بنتيجة 45-34.

وفي مسابقات الفردي تقلد الايراني عابديني الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح السي.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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