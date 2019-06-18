اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق ايران عن ضبط طنين و518 كيلوغراما من المخدرات بعد اشتباكات مع المهربين المسلحين في مدينة سراوان.

وقال العميد محمد قنبري اليوم الثلاثاء، ان شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوشستان قد نصبت كمين لمهربي المخدرات في منطقة سراوان الحدودية واستطاعت ضبط طنين و518 كيلوغراما من المخدرات.

واضاف، انه خلال هذه العمليات الناجحة تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بالاضافة الى اعتقال ثلاثة مهربين، وضبط طن و 922 كيلوغراما من الأفيون و230 كيلوغراما من المورفين و323 كيلوغراما من الحشيشة و43 كيلو غرام و460 غراما من الهيروئين وضبط مركبتين وكميات من الاسلحة والعتاد من عصابة التهريب.



