واشار مساعد وزير الداخلية في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس الى تفاصيل الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشتركة للتعاون على مستوى المحافظات وعلى المستوى الاقليمي بين ايران وروسيا في طهران، ان مجموعة العمل المشتركة تم تشكيلها تنفيذا لقرار الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا.

واضاف: في هذا الاجتماع، اعلنت 51 محافظة من اصل 86 محافظة روسية استعدادها للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائلا: حضر هذا الاجتماع، بالاضافة الى مساعدي وزيري الداخلية في البلدين لشؤون المحافظات، مدراء وممثلي المنطقتين الحرتين في بندر انزلي وجابهار.

واضاف دين برست: تم خلال هذا الاجتماع دراسة جميع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك والاستثمار المشترك وابرام اتفاقيات جيدة، واليوم سيتم توقيع محضر اللجنة المشتركة ووثيقة التعاون بين ايران وروسيا على مستوى المحافظات في مدينة اصفهان.

واوضح انه تقرر ايضا ان تقوم أمانة مجموعة العمل المشتركة ، بدعم الناشطين الاقتصاديين والمستثمرين، فضلا عن انشاء منظومة مشتركة ليتمكن الناشطون الاقتصاديون والمستثمرون الايرانيون والروس من التعرف على الطاقات والامكانيات المتاحة في البلدين.

واضاف مساعد وزير الداخلية: انه تم تقديم اقتراح تتمكن من خلاله الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية روسيا الاتحادية الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تعزيز العلاقات لتقليل المشاكل الناجمة عن اجراءات الحظر، وهو ما رحب به الجانب الروسي.

واشار الى انه جرى في هذا الاجتماع بحث قضايا الملاحة والسياحة وتبادل الوفود الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واقامة المعارض الاقتصادية في البلدين.

وتابع دين برست قائلا: حضر اجتماع مساء أمس وزير التنمية الروسي، كما وصل وزير الطاقة الروسي مساء أمس للمشاركة في اجتماع اليوم الذي سيعقد في مدينة اصفهان.



