  • الثلاثاء ١٤ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255936 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 11:11 الاقسام: محليات  
جهانغيري: أعددنا خطة لمقاومة الضغوط الاقتصادية

جهانغيري: أعددنا خطة لمقاومة الضغوط الاقتصادية

أكد نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن الحكومة أعدت خطة لمقاومة الضغوط الاقتصادية الاميركية.

ووصف جهانغيري، في تصريح للصحفيين في محافظة زنجان / شمال غرب/ اليوم الثلاثاء، ظروف البلاد بسبب الضغوط الاميركية وبعض بلدان المنطقة بالخاصة.
وأكد على ضرورة ايضاح سياسات الحكومة للشعب في المجالات الاقتصادية والموازنة لاجتياز هذه المرحلة والمقاومة في مواجهة الضغوط.
ولفت الى انه في حال اطلع الشعب والناشطون الاقتصاديون على اوضاع البلاد بشكل دقيق بالامكان اجتياز هذه المرحلة حيث تم اعداد آليات جيدة في هذا المجال، معربا عن أمله باجتياز هذه المرحلة الحساسة بنجاح.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7767 sec