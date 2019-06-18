ووصف جهانغيري، في تصريح للصحفيين في محافظة زنجان / شمال غرب/ اليوم الثلاثاء، ظروف البلاد بسبب الضغوط الاميركية وبعض بلدان المنطقة بالخاصة.

وأكد على ضرورة ايضاح سياسات الحكومة للشعب في المجالات الاقتصادية والموازنة لاجتياز هذه المرحلة والمقاومة في مواجهة الضغوط.

ولفت الى انه في حال اطلع الشعب والناشطون الاقتصاديون على اوضاع البلاد بشكل دقيق بالامكان اجتياز هذه المرحلة حيث تم اعداد آليات جيدة في هذا المجال، معربا عن أمله باجتياز هذه المرحلة الحساسة بنجاح.

