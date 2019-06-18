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|رقم الخبر: 255936
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 11:11
|الاقسام: محليات
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جهانغيري: أعددنا خطة لمقاومة الضغوط الاقتصادية
أكد نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن الحكومة أعدت خطة لمقاومة الضغوط الاقتصادية الاميركية.
ووصف جهانغيري، في تصريح للصحفيين في محافظة زنجان / شمال غرب/ اليوم الثلاثاء، ظروف البلاد بسبب الضغوط الاميركية وبعض بلدان المنطقة بالخاصة.
وأكد على ضرورة ايضاح سياسات الحكومة للشعب في المجالات الاقتصادية والموازنة لاجتياز هذه المرحلة والمقاومة في مواجهة الضغوط.
ولفت الى انه في حال اطلع الشعب والناشطون الاقتصاديون على اوضاع البلاد بشكل دقيق بالامكان اجتياز هذه المرحلة حيث تم اعداد آليات جيدة في هذا المجال، معربا عن أمله باجتياز هذه المرحلة الحساسة بنجاح.
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