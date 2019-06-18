ایران

📌 العد المعكوس لتجاوز سقف الـ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب

📌 شمخاني: تفكيك شبكة تجسس سايبرية اميركية

📌الرئيس روحاني للسفير الفرنسي: فرصة التعويض قصيرة أمام أوروبا

جمهوري اسلامي

📌ايران تعلن استعدادها لدخول المرحلة الثانية لخفض التزاماتها النووية

📌51 محافظة روسية تعلن استعدادها للتعاون الاقتصادي مع ايران

📌مقاتلات سعودية واميركية تحلق معاً على منطقة الخليج الفارسي

📌فتح وحماس تدعوان الى تظاهرات وإضراب عام رفضاً لمؤتمر المنامة

📌اهالي الجولان يحتجون على تسمية مستوطنة صهيونية باسم ترامب

کیهان

📌معهد استوكهلم للسلام: اسرائيل تملك 900 قنبلة نووية

📌اميركا تتعامل بالدولارات السعودية مع شيوخ العشائر في دير الزور

📌مسؤول صهيوني : دعم بن سلمان وبن زايد لاسرائيل يفوق اليهود

📌مقتل 20 شخص وجرح 40 آخرين في هجوم انتحاري بشمال شرق نيجيريا

آرمان

📌موغريني: هدف الاتحاد الاوروبي الحفاظ على الاتفاق النووي

آفتاب یزد

📌عقد لقاءات ودية بين شخصيات إصلاحية وأصولية

📌اللواء باقري: اذا عقدنا العزم على الحيلولة دون تصدير النفط، فسنفعل ذلك علانية

دنياي اقتصاد

📌وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء محاكمته

📌روحاني يتسلم اوراق اعتماد سفراء فرنسا والصين وطاجيكستان وبولندا الجدد