|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 255935
|تاريخ النشر: حزيران 18, 2019
|الوقت: 11:06
|الاقسام: محليات
|
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ایران
📌 العد المعكوس لتجاوز سقف الـ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب
📌 شمخاني: تفكيك شبكة تجسس سايبرية اميركية
📌الرئيس روحاني للسفير الفرنسي: فرصة التعويض قصيرة أمام أوروبا
جمهوري اسلامي
📌ايران تعلن استعدادها لدخول المرحلة الثانية لخفض التزاماتها النووية
📌51 محافظة روسية تعلن استعدادها للتعاون الاقتصادي مع ايران
📌مقاتلات سعودية واميركية تحلق معاً على منطقة الخليج الفارسي
📌فتح وحماس تدعوان الى تظاهرات وإضراب عام رفضاً لمؤتمر المنامة
📌اهالي الجولان يحتجون على تسمية مستوطنة صهيونية باسم ترامب
کیهان
📌معهد استوكهلم للسلام: اسرائيل تملك 900 قنبلة نووية
📌اميركا تتعامل بالدولارات السعودية مع شيوخ العشائر في دير الزور
📌مسؤول صهيوني : دعم بن سلمان وبن زايد لاسرائيل يفوق اليهود
📌مقتل 20 شخص وجرح 40 آخرين في هجوم انتحاري بشمال شرق نيجيريا
آرمان
📌موغريني: هدف الاتحاد الاوروبي الحفاظ على الاتفاق النووي
آفتاب یزد
📌عقد لقاءات ودية بين شخصيات إصلاحية وأصولية
📌اللواء باقري: اذا عقدنا العزم على الحيلولة دون تصدير النفط، فسنفعل ذلك علانية
دنياي اقتصاد
📌وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء محاكمته
📌روحاني يتسلم اوراق اعتماد سفراء فرنسا والصين وطاجيكستان وبولندا الجدد
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر